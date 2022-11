Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

203,95 EUR -0,83% (25.11.2022, 09:48)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

204,60 EUR -0,17% (25.11.2022, 09:34)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (25.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.30% in zwei Monaten - die Allianz-Aktie habe Anlegern allen Grund zur Freude gegeben. Während der Rally habe das Papier des deutschen Versicherungsgiganten sämtliche Widerstände mit Leichtigkeit aus dem Weg geräumt. Nun stelle sich eine weitere Chartmarke in den Weg.Die Allianz-Aktie habe in den vergangenen Wochen eine beachtliche Rally hingelegt. Während sie Ende September noch ein Jahrestief bei 156,20 Euro markiert habe, nähere sie sich nun dem Widerstand an der 207-Euro-Marke. Für besonders großen Auftrieb hätten hierbei die Geschäftszahlen vom 9. November gesorgt.Die jetzige Charthürde sei aber ein harter Brocken, was sich an den starken Kursreaktionen in der Vergangenheit erkennen lasse. Daher sei es besonders wichtig, dass die Bullen noch genügend Kraft aufbringen würden, um den Widerstand zu überwinden. Dann könne die Allianz-Aktie mit der Chartmarke im Rücken eine Verschnaufpause einlegen, bis sie das nächste Etappenziel bei 215 Euro anlaufe. Gelinge der Sprung über die Hürde nicht, sollten Anleger mit einem Rücksetzer bis an die Unterstützung bei 190 Euro rechnen. Dort komme der Aktie zusätzlich die 200-Tage-Linie zur Hilfe. Angesichts des sinkenden Handelsvolumens und einer Divergenz zum RSI-Indikator sei das allerdings das wahrscheinlichere Szenario.Eine Korrektur wäre nach der Rally kein Beinbruch. Langfristig sei "Der Aktionär" ohnehin von der Allianz-Aktie überzeugt. Daher sollten Anleger kein Stück aus der Hand geben, so Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link