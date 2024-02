Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

254,25 EUR +1,17% (22.02.2024, 10:58)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

253,85 EUR +1,26% (22.02.2024, 10:44)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (22.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Einen Tag vor der Allianz hätten die Rivalen AXA und Zurich ( ISIN CH0011075394 WKN 579919 ) heute Morgen ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 publiziert. Und die könnten sich absolut sehen lassen.AXA habe den Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Der französische Versicherer habe beim Nettogewinn einen Anstieg von 5,06 auf 7,19 Mrd. Euro gemeldet. Das bereinigte Plus habe von 6,1 auf 7,6 Mrd. Euro zugelegt. Hauptgrund sei eine starke operative Leistung im Schaden- und Unfallgeschäft und bei der amerikanischen Tochtergesellschaft AXA XL gewesen.Die Bruttoeinnahmen hätten, getrieben vom Schaden- und Unfallgeschäft, um drei Prozent auf 102,7 Mrd. Euro zugelegt. An der starken Geschäftsentwicklung wolle AXA die Aktionäre auch in Form eines Aktienrückkaufs und einer höheren Dividende teilhaben lassen. Der Versicherer habe ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1,6 Mrd. Euro angekündigt. Die Dividende steige um 16 Prozent auf 1,98 Euro/Aktie.Auch Zurich Insurance habe heute 2023er-Zahlen vorgelegt. Der Betriebsgewinn der Schweizer sei um 21 Prozent auf 7,38 Mrd. US-Dollar, der Konzerngewinn um zehn Prozent auf 4,35 Mrd. Dollar gestiegen. Zudem schlage Zurich einen Dividendenerhöhung um zwei Franken auf 26 Franken/Aktie vor.Die Allianz stehe durch die Zahlen und Dividendenerhöhungen der Wettbewerber aus Zürich und Paris unter Zugzwang - und dürfte morgen ebenfalls liefern. Sowohl der Gewinn als auch die Dividende sollten genau wie bei der Konkurrenz deutlich zulegen und die positive Einschätzung zur Aktie bestätigen. Auch AXA hat mit den Zahlen bestätigt, dass die Aktie zu den weiteren Favoriten des Sektors zählt, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: