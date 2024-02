Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (22.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Bei Finanzdienstleistern mache sich zunehmend das positive Zinsumfeld bemerkbar. Die Versicherungskonzerne Allianz und AXA würden ihre Aktionäre stärker an der Geschäftsentwicklung teilhaben lassen wollen. Beide Unternehmen hätten mitgeteilt, ihre Dividende weiter zu erhöhen und ein Aktienrückkauf-Programm durchzuführen.Bei der Allianz solle die regelmäßige Ausschüttung des auf die Anteilseigner entfallenden und um verschiedene Elemente bereinigten Jahresüberschusses von 50 auf 60 Prozent erhöht werden. Darüber hinaus strebe sie eine Dividende zumindest auf Vorjahreshöhe an, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitgeteilt habe. Die Dividendenpolitik stehe dabei unter dem Vorbehalt einer Solvency-II-Kapital-Quote von über 150 Prozent.Für das Geschäftsjahr 2023 solle die Dividende von 11,40 Euro im Vorjahr auf 13,80 Euro je Aktie angehoben werden. Analysten hätten bisher mit gut 12 Euro je Anteilsschein gerechnet.Außerdem habe der Versicherer den Rückkauf eigener Aktien angekündigt. Die Papiere in einem Volumen von bis zu einer Milliarde Euro sollten von Anfang März bis zum 31. Dezember 2024 erworben werden. Anschließend sei deren Einziehung vorgesehen.Der Versicherer AXA habe 2023 dank gut laufender Geschäfte im Schadensgeschäft mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei um fünf Prozent auf 7,6 Milliarden Euro gestiegen, habe der französische Konzern am Donnerstag in Paris mitgeteilt. Beim Umsatz habe der Allianz-Konkurrent einen leichten Anstieg auf knapp 103 Milliarden Euro verzeichnet. Da der Versicherer sehr viel Kapital an Bord habe, solle die Dividende um 16 Prozent auf 1,98 Euro angehoben werden und damit mehr als erwartet. Für den Aktienkurs sei es am Vormittag deutlich nach oben gegangen.Insgesamt schütte die AXA rund 4,5 Milliarden Euro des Gewinns über Dividenden aus. Zudem habe der Vorstand den Rückkauf eigener Anteile über bis zu 1,6 Milliarden Euro angekündigt. Insgesamt sollten damit rund 75 Prozent des bereinigten Gewinns in Dividenden und den Rückkauf von eigenen Anteilen gesteckt werden. Das sei etwas mehr als zuletzt.Der bereinigte Gewinn sei wie von Experten erwartet ausgefallen. AXA werde an der Börse derzeit mit fast 74 Milliarden Euro bewertet und sei damit nach der Allianz (98 Mrd.) der zweitwertvollste Versicherer Europas - knapp vor dem Schweizer Konzern Zurich, der zuletzt auf umgerechnet knapp 69 Milliarden Euro gekommen sei. Die Zurich habe am Donnerstag ebenfalls Zahlen vorgelegt; die Allianz folge am Freitag. (Analyse vom 22.02.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link