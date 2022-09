Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

159,28 EUR -1,98% (29.09.2022, 17:23)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

159,72 EUR -0,62% (29.09.2022, 17:08)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (29.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Allianz X, die Einheit der Allianz für Digital-Investments, habe 100% der Anteile an simplesurance übernommen. Der Berliner Insurtech-Pionier sei einer der führenden Anbieter von Embedded Insurance, ein Bereich, der Schätzungen zufolge bis 2030 ein Volumen von 700 Mrd. USD erreichen solle.Allianz X habe zuletzt im Jahr 2019 das Engagement bei simplesurance ausgebaut. Die Komplettübernahme ermögliche jetzt eine weitere Vertiefung der Partnerschaft, um geschäftliche Synergien beim Einsatz von Technologien und im Kundenservice zu nutzen.Unternehmen wie N26, heycar und OnePlus würden die Technologie von simplesurance nutzen, um Versicherungen in ihre Kundenreise einzubetten und so das Kundenerlebnis zu optimieren und zu verbessern. Der Markt solle in acht Jahren neunmal größer sein als heute."Embedded Insurance ist ein Kernelement, wenn es darum geht, Kunden nicht nur Versicherungspolicen, sondern auch Komfort und Bequemlichkeit zu bieten. Mit simplesurance haben wir frühzeitig auf einen der Pioniere in diesem Markt gesetzt und gemeinsam mit dem starken Managementteam einen Technologieführer in diesem Segment aufgebaut", sage Carsten Middendorf, Chief Investment Officer von Allianz X."Die strategische Kooperation mit simplesurance hat sich ausgezeichnet entwickelt", sage Tomas Kunzmann, CEO von Allianz Partners. "Die Fähigkeiten von simplesurance bringen uns das digitale Know-how und die Plattformexpertise, um die verschiedenen digitalen Ökosysteme mitzugestalten und die vorhandenen Chancen zu ergreifen."Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link