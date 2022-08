Börsenplätze Allianz-Aktie:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (15.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Münchner Versicherer stehe nach einem Bericht der Wirtschaftswoche unter besonderer Beobachtung. Die Aufseher der BaFin hätten demnach bessere interne Kontrollen gefordert, um Affären wie die um die Structured-Alpha-Fonds zu verhindern. Der Fall in den USA habe das Image des Versicherers erheblich belastet.Unter Berufung auf Insider aus dem Allianz-Umfeld berichte die Wiwo von einem Schreiben der Finanzaufsicht an den Versicherer vor einigen Wochen. Der Katalog an Änderungswünschen lasse vermuten, dass die BaFin mit dem Compliance- und Kontrollsystem der Münchner unzufrieden sei. Die Denke der Finanzaufsicht sei, dass der Skandal um die Structured-Alpha-Fonds Konsequenzen haben müsse, heiße es. "Andernfalls steuere der Versicherer auf ein 'großes Problem' mit der Bafin zu."Dass der Fondsskandal nie hätte passieren dürfen, sei unbestritten. Die Allianz müsse entsprechende Vorkehrungen treffen, dass sich solche Dinge nicht wiederholen würden. Es erkläre auch die Underperformance der Aktie in den letzten Monaten.Unter Bewertungsgesichtspunkten ist die Allianz günstig bewertet, doch sollte vor einem Neueinstieg die Marke von 180 Euro nachhaltig überwunden werden, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.08.2022)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.