Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

170,00 EUR -0,07% (30.08.2022, 16:30)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

169,70 EUR +0,17% (30.08.2022, 16:16)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (30.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe am Montag kurz nach Handelsbeginn ein neues 52-Wochen-Tief markiert und damit ein Verkaufssignal geliefert. Doch zum Glück aus Sicht der Aktionäre habe sich der Kurs im Laufe des Tages stabilisieren können. In einem freundlichen Gesamtmarkt gehe es auch heute weiter aufwärts. Für zwei Analysten sei das Potenzial riesig.Die Allianz-Aktie habe am Montag im Tief bei 167,60 Euro und damit 60 Cent unterhalb des 52-Wochen-Tiefs notiert. Zu Handelsschluss aber sei das Papier mit 169,42 Euro aus dem Handel gegangen. Heute lege der Titel weitere 1,1 Prozent zu und nähre die Hoffnung, dass bei 168 Euro ein so genannter Boden in Form eines Doppeltiefs ausgebildet werden könnte. Sollte sich daraus eine W-Formation entwickeln, wäre das nächste Ziel im Bereich von 182 Euro anzusiedeln.Für Michael Huttner von Berenberg und Peter Eliot von Kepler Cheuvreux sei die Allianz-Aktie massiv unterbewertet. Letzterer sehe den fairen Wert der Aktie bei 275 Euro, was einem Upside-Potenzial von 60 Prozent entspreche. Huttner sei ähnlich bullish - sein Kursziel laute auf 267 Euro.Fundamental betrachtet ist Allianz-Aktie ein Kauf, doch besteht kein Grund, eiligst zuzugreifen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: