Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (18.05.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allianz: Anleger reagieren verhalten auf Quartalszahlen - AktienanalyseDer Versicherungskonzern Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) hat zum Jahresauftakt überraschend viel verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dank höherer Preise und geringerer Schäden habe der DAX-Konzern im ersten Quartal einen operativen Gewinn von gut 3,7 Mrd. Euro und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor erzielt. Analysten hätten im Schnitt mit einem Ergebnis knapp über 3,6 Mrd. Euro gerechnet.Das Management sehe den Konzern damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn zwischen 13,2 und 15,2 Mrd. Euro zu erreichen. "Wir konnten einmal mehr von unserem diversifizierten Geschäft profitieren und eine starke Leistung vor allem in der Schaden- und Unfallversicherung erreichen", so Allianz-Chef Oliver Bäte.Anleger hätten dennoch verhalten reagiert. Und auch Analysten hätten sich nicht ganz zufrieden gezeigt. Die Zahlen "sind okay, aber auch nicht großartig", habe etwa Claudia Gaspari von Barclays geurteilt. Die Allianz habe im ersten Quartal vor allem von den gestiegenen Zinsen profitiert, weshalb sie bereits mit einer verhaltenen Marktreaktion gerechnet hatte. "Die nicht diskontierte Schadenquote in der Schaden- und Unfallversicherung zeigt immer noch eine erhebliche Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr", habe sie konstatiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:210,70 EUR +0,64% (18.05.2023, 10:37)