Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

176,76 EUR -0,43% (08.08.2022, 09:51)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

177,30 EUR +0,37% (08.08.2022, 09:36)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (08.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe mit seinen Halbjahreszahlen viele Anleger nicht überzeugen können. Die höhere Schaden-Kosten-Quote in Verbindung mit einem signifikant niedrigeren Nettogewinn sei manchem Investor negativ aufgestoßen. Mit Berenberg und JPMorgan hätten sich zwei weitere Analysehäuser zum Zahlenwerk geäußert.Analyst Kamran Hossain habe im Laufe des Freitags sein Kursziel von 260 Euro auf 220 Euro reduziert. Die Quartalszahlen des Versicherers seien zwar unter anderem im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung besser als erwartet ausgefallen, er habe aber das Ziel aktualisiert und den Geltungszeitraum weiter in die Zukunft verlegt. Es beziehe sich nun auf die Zeit bis Ende Januar 2024. Das Rating habe er auf "Neutral" belassen.Dagegen habe Michael Huttner von Berenberg das Kursziel um drei auf 267 Euro erhöht. Der "Allianz-Bulle" rechne weiter mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm, das am 10. November angekündigt werden sollte. Außerdem sei die Kapitalstärke mit einer Solvabilitätsquote nach wie vor stark.Laut Huttner könnte auch der Bereich Asset-Management positiv überraschen. Im Rahmen der Bilanz-PK habe die Allianz in Aussicht gestellt, dass im Gesamtjahr 2022 die Managementgebühren genauso hoch ausfallen könnten wie 2021 - trotz der Mittelabflüsse von über 33 Mrd. Euro in Q2. Bei einem KGV von 7,5 auf Basis der Bloomberg-Schätzungen für 2023 sei die Aktie attraktiv bewertet.Wer investiert ist, bleibt aber dabei, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link