Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

273,00 EUR +0,46% (25.03.2024, 14:15)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

272,95 EUR +0,40% (25.03.2024, 14:00)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (25.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Allianz-Aktie setze zum Wochenstart ihre Auszeit fort. Die hohen Investitionen des Versicherungskonzerns dürften sich aber schon bald bemerkbar machen. In den nächsten zwei Jahren würden die Erfolge der Wachstumsstrategie der vergangenen Jahre vor allem in einem Bereich so richtig zum Vorschein kommen.Die Allianz-Aktie profitiere heute von einem Analysten-Update der Privatbank Berenberg. Analyst Michael Huttner habe die Einstufung für den Versicherer auf "buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Der Experte sehe zahlreiche Gründe für einen Kauf der Aktie. Einer aber steche besonders hervor: Die Skaleneffekte.Der Versicherer investiere seit 1986 kontinuierlich in den Ausbau von Marktanteilen, hauptsächlich im Nichtlebensversicherungsgeschäft. Der Erfolg dieser Marktanteilsstrategie, die zu Größen- und Marktanteilsvorteilen führe, dürfte in den nächsten zwei Jahren noch deutlicher zum Vorschein kommen.Spannend werde es derweil auch aus charttechnischer Sicht. Die Aktie kämpfe weiter um das März-Hoch aus dem Jahr 2020 von 273 Euro. Zum Wochenstart liege sie im Handelsverlauf mal über, mal unter dieser Marke. Das September-Tief von 2001 von 239,33 Euro bleibe derweil meilenweit. Würden die 273 Euro nachhaltig fallen, könnte es dynamisch weiter in Richtung 300 Euro gehen. Dort liege nicht nur psychologisch, sondern auch charttechnisch die nächste große Hürde. Bis zum Allzeithoch von 433,50 Euro bleibe es aber selbst dann noch ein weiter Weg.Investierte Anleger haben daher weiter keinen Grund, sich von der Aktie zu trennen und genießen stattdessen weiter das starke Momentum, so Michael Herrmann von "Der Aktionär" zur Allianz-Aktie. (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: