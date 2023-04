Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

212,85 EUR -0,37% (05.04.2023, 15:34)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

212,75 EUR -0,21% (05.04.2023, 15:21)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (05.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Im Zuge des kurzen Abverkaufs bei Banken und Versicherern nach dem Desaster rund um die Credit Suisse sei Mitte März auch der Kurs der Allianz-Aktie deutlich unter Druck geraten. "Nun könnte es für die Allianz noch tiefer gehen", habe DER AKTIONÄR an der 200-Euro-Marke geschrieben - und habe damit richtig gelegen.Der Kurs habe einen Tag nach Veröffentlichung des Artikels noch mal die 200 Euro getestet, dann habe er nach unten durchgebrochen. Die folgende Entwicklung sei allerdings sehr stark gewesen. Noch während des Handelstags - Montag, 20. März - habe wieder das Kaufinteresse überwogen, nachdem der Kurs unter 200 Euro eröffnet habe und zunächst weiter bis auf 192,48 Euro gefallen sei. Mit diesem Wert sei aber nicht mal die 200-Tage-Linie berührt worden. Zum Tagesschluss habe der Kurs wieder bei mehr als 200 Euro gestanden. Zuletzt sei die Allianz sogar wieder über 210 Euro gehandelt worden.Diese Entwicklung deute darauf hin, dass bei der Allianz eher wenig echten Verkaufsinteresse bestehe, sondern im Zuge der allgemeinen Nervosität aufgrund des Credit Suisse-Debakels der Kurs des DAX-Titels einfach kurzfristig in den Abwärtsstrudel geraten sei. Am 23. März habe DER AKTIONÄR dann in einem Artikel für Heft- und Online-Abonnenten hingewiesen, dass die Folgen für die Allianz laut Analysten letztendlich sehr überschaubar bleiben dürften. Der Kursverlauf spiegele wider, dass dies auch die vorherrschende Meinung unter Anlegern sein dürfte.Das sei knapp gewesen! Die Allianz-Aktie sei vergangenen Monat kurzzeitig unter Druck geraten. DER AKTIONÄR habe bereits damals geschrieben: "Grundsätzlich bleibt der DAX-Wert aber ein Basisinvestment mit einer soliden langfristigen Mischung aus gelungener operativer Entwicklung, Kursentwicklung und Dividenden-Zahlungen. Langfristanleger müssen sich von der Nervosität daher nicht anstecken lassen." Die starke Gegenreaktion nach den Verlusten sei prompt gekommen. Zudem tendiere die 200-Tage-Linie weiter nach oben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: