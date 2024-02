Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

246,15 EUR +0,24% (06.02.2024, 11:47)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

246,15 EUR +0,31% (06.02.2024, 11:33)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (06.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz sei hervorragend aufgestellt. Mit dem US-Vermögensverwalter Pimco sei nun auch noch eines der wenigen Problemkinder wieder auf dem Weg der Besserung. Berenberg sehe bei der Aktie daher noch reichlich Luft nach oben. Die Experten der Privatbank würden davon ausgehen, dass die längere Zeit kriselnde Allianz-Tochter in letzter Zeit wieder mehr Kapitalzuflüsse verzeichnet habe. Klarheit darüber werde am 23. Februar herrschen, wenn die Allianz ihre neuen Zahlen für den Gesamtkonzern offiziell verkünde.Charttechnisch befinde sich die Aktie der Allianz unverändert im oberen Drittel einer engen Handelsspanne von ungefähr 10 Euro. Gelinge der Sprung über den Widerstand bei 250 Euro, sei aus charttechnischer Sicht ein weiterer Anstieg bis 260 Euro gut möglich. Die nächsten (technischen) Kursziele lägen dann erst im Bereich von 300 Euro und damit nicht weit entfernt vom Kursziel der Berenberg von 309 Euro.Die Allianz bleibe der Versicherer, den es zu schlagen gelte. Die 2023er-Ergebnisse dürften den Markt einmal mehr von der Ausnahmestellung des Münchner Konzerns überzeugen können. Vor allem auf lange Sicht führe an der Aktie weiter kein Weg vorbei, so Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: