Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (09.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz wolle entgegen früheren Spekulationen die Versicherungspolice für die Nord-Stream-Pipeline nicht erneuern, wenn der Versicherungsschutz Ende des Jahres auslaufe. Vor zwei Tagen sei noch vermutet worden, dass es eine Erneuerung geben werde. Für den Münchner Versicherer sollte die Nachricht keine negativen Auswirkungen haben - eher das Gegenteil.Die Allianz habe am Donnerstag erklärt, das Unternehmen sei Teil eines Versicherungskonsortiums, das technischen Versicherungsschutz für den Betrieb der Nord-Stream-Pipeline anbiete, der sich nur auf die vier in Europa ansässigen Minderheitsaktionäre des Betreibers Nord Stream AG in der Schweiz beziehe. "Diese Police wurde vor der russischen Invasion in der Ukraine für einen Zeitraum von zwei Jahren abgeschlossen, und wir sind gegenüber unseren Versicherungsnehmern vertraglich verpflichtet, alle Sanktionen zu beachten", so die Allianz. Der Versicherer habe betont, sich an alle Sanktionen gehalten zu haben, einschließlich derer, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine verhängt worden seien. Im vergangenen Jahr seien drei der vier Hauptrohre der Nord-Stream-Pipeline, die Erdgas von Russland nach Deutschland transportieren sollten, durch eine Reihe von Explosionen zerstört worden.Die Allianz habe den Schock durch die Silicon Valley Bank (SVB) gut verdaut und mittlerweile wieder Kurs auf das Jahreshoch genommen. In Kürze dürfte das Dividendenthema gespielt werden und der Aktie weiteren Rückenwind verleihen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU