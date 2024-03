Kursziel

Allianz-Aktie

(EUR) Rating

Allianz-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 309,00 buy Berenberg Bank Michael Huttner 13.03.2024 300,00 buy Jefferies Philip Kett 04.03.2024 275,00 buy Société Générale Philip Kett 17.01.2024 275,00 overweight J.P. Morgan Kamran Hossain 23.02.2024 275,00 buy Deutsche Bank Hadley Cohen 26.02.2024 270,00 kaufen DZ BANK Thorsten Wenzel 23.02.2024 270,00 buy UBS Will Hardcastle 22.02.2024 260,00 buy Goldman Sachs Alan Devlin 13.07.2023 250,00 kaufen RBI Rok Stibric 22.08.2023 246,00 overweight Morgan Stanley Ashik Musaddi 04.01.2024 240,00 equal weight Barclays Capital Claudia Gaspari 26.02.2024

Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

272,45 EUR +0,20% (21.03.2024, 15:09)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

271,70 EUR +0,26% (21.03.2024, 14:54)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (21.03.2024/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) nach Bekanntgabe der GJ-Zahlen zu? 309,00 oder 240,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Allianz-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Allianz SE hat am 23. Februar die Zahlen zum 4. Quartal und dem gesamten Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht.Das höchste Kursziel kommt von der Privatbank Berenberg. Am 13.03.2024 hat der Analyst Michael Huttner die Einstufung für Allianz auf "buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Im Vergleich zu den Wettbewerbern AXA, Generali und Zurich steche die Allianz allein schon durch den Umfang ihrer Kapitalrückflüsse hervor. Dies zeige die erfolgreiche Strategie des Versicherers, der sich auf Größe und Marktanteile in wichtigen Märkten konzentriere.Das niedrigste Kursziel kommt hingegen von der britischev Investmentbank Barclays. Am 23.02.2024 hat die Analystin Claudia Gaspari die Einstufung für Allianz auf "equal weight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Weder das vierte Quartal noch der Ausblick des Versicherers hätten begeistert. Die Erhöhung der Dividende sei eine willkommene Nachricht. Aber die Gesamtausschüttung sei etwas geringer, als am Markt erwartet worden sei.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Allianz-Aktie?Börsenplätze Allianz-Aktie: