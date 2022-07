Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (22.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz sei einer der weltweit größten Infrastrukturinvestoren. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, gehe der Versicherer mit dem 2,8 Mrd. Euro schweren Projekt NeuConnect den nächsten Schritt. Das Projekt, eine Verbindung zwischen den Stromnetzen in Deutschland und Großbritannien, habe den Financial Close erreicht.NeuConnect werde eine "unsichtbare Energieautobahn" mit Unterseekabeln errichten, über die bis zu 1,4 GW Strom in beide Richtungen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich fließen könne. Mit dieser Leistung könnten bis zu eineinhalb Millionen Haushalte versorgt und über einen Zeitraum von 25 Jahren Nettoeinsparungen von über 13 Mio. Tonnen CO2 erreicht werden.Das Projekt sei 2018 ins Leben gerufen worden und werde von Allianz Capital Partners in einem Konsortium mit Meridiam und Kansai Electric Power angeführt. Am Donnerstag seien die Finanzierungsvereinbarungen mit einem Konsortium internationaler Banken und Finanzinstituten unterzeichnet worden. NeuConnect solle bis 2028 in Betrieb gehen und zur Sicherung der europäischen Energieversorgung beitragen.Vor einem Neueinstieg sollte man aber dennoch ein charttechnisches Kaufsignal abwarten, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: