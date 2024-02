Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (21.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe heute die Marke von 250 Euro übersprungen und knüpfe damit nahtlos an die gute Performance der vergangenen Monate an. Der Versicherer stehe in dieser Woche aber nicht nur deshalb im Fokus. Am Freitag stünden die 2023er-Zahlen an. Diese dürften ebenfalls von Steigerungen geprägt sein.Die Allianz-Aktie sei vor der Präsentation der 2023er-Zahlen am Freitag in starker Verfassung. Auch die Zahlen dürften stark ausfallen. Analysten würden überwiegend mit einer starken Geschäftsentwicklung bei Europas größtem Versicherer rechnen. Der Nettogewinn dürfte demnach in Q4/2023 von 2.,01 auf 2,17 Mrd. Euro gestiegen sein. Bei der kombinierten Schaden-Kosten-Quote - einem wichtigen Maß für die Rentabilität von Versicherern - würden Analysten mit einer Verbesserung von 94,7 auf 93,9 Prozent rechnen.Im lange Zeit schwächelnden Asset-Management-Segment würden Analysten im Schnitt einen Gewinn von 790 Mio. Euro prognostizieren. Netto dürften dabei zwei Mrd. Euro abgeflossen sein. "Es ist zu früh, um sich über Zuflüsse in der Vermögensverwaltung zu freuen, aber sie sollten sich 2024 beschleunigen", würden die Analysten der Bank of America Global Research aber auch in diesem Punkt optimistisch in die Zukunft blicken.Im Zuge der Zahlenvorlage am Freitag solle auch der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht werden. Auch diesbezüglich herrsche im Vorfeld Zuversicht. Der Konsens der Analysten liege bei einer Dividende von 12,10 Euro/Aktie. Das entspräche trotz der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate einer Dividendenrendite von fast fünf Prozent und einer Anhebung im Vergleich zum Vorjahr um 0,70 Euro.DER AKTIONÄR bleibe ebenfalls optimistisch für die Allianz. Der Versicherer ist und bleibt ein Basisinvestment im DAX, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". Daran dürften auch die 2023er-Zahlen am Freitag nichts ändern, sondern die Stärke des Versicherers sogar noch bestätigen. (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: