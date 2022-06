Tradegate-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

35,40 EUR +0,28% (29.06.2022, 17:57)



XETRA-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

35,50 EUR +0,14% (29.06.2022, 17:36)



ISIN Allgeier-Aktie:

DE000A2GS633



WKN Allgeier-Aktie:

A2GS63



Ticker-Symbol Allgeier-Aktie:

AEIN



Kurzprofil Allgeier SE:



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eine der führenden IT-Dienstleistungsgesellschaften in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen bietet seinen Kunden einen Full-Service-Ansatz, der von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb von IT-Landschaften reicht. Neben einer breiten Palette an Softwareprodukten umfasst das Serviceangebot der Gesellschaft des Weiteren zahlreiche Bereiche wie unter anderem Management & IT Consulting, SAP-Beratung, Business Intelligence, Rechenzentrum-Services, CRM, Web-Shops oder Logistik-Lösungen. Die Leistungen kommen dabei in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz: Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Automotive, Handel, Medien, Energieversorger, Informationstechnologie oder im öffentlichen Sektor. (29.06.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allgeier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) unter die Lupe.Der Münchner IT-Dienstleister sei dem Vernehmen nach operativ auf Kurs. An der Börse fliege Allgeier derzeit aber eher unter dem Radar. Die Aktie sei aber dennoch ein Blick wert, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.06.2022)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Folgende Aktien, die in diesem Video besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR: VERBIO, SIXT. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allgeier-Aktie: