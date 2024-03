Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eine der führenden IT-Dienstleistungsgesellschaften in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen bietet seinen Kunden einen Full-Service-Ansatz, der von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb von IT-Landschaften reicht. Neben einer breiten Palette an Softwareprodukten umfasst das Serviceangebot der Gesellschaft des Weiteren zahlreiche Bereiche wie unter anderem Management & IT Consulting, SAP-Beratung, Business Intelligence, Rechenzentrum-Services, CRM, Web-Shops oder Logistik-Lösungen. Die Leistungen kommen dabei in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz: Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Automotive, Handel, Medien, Energieversorger, Informationstechnologie oder im öffentlichen Sektor.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allgeier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner IT-Dienstleisters Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) unter die Lupe.Die IT-Branche unterliege einem strukturellen Wachstum und könnte im laufenden Jahr vor einem Comeback an der Börse stehen. Das gelte auch für die Allgeier-Aktie.Allgeier sei als IT-Spezialist passend aufgestellt, um von Zukunftstrends wie Cloud, IT-Security, künstliche Intelligenz sowie Smart City zu profitieren und den Kunden Unterstützung der Digitalisierung und Transformation geschäftskritischer Prozesse zu bieten.Im laufenden Jahr werde ein Umsatz von 510 bis 550 Mio. Euro (2023: 496 Mio. Euro) sowie ein bereinigtes EBITDA von 63 bis 69 Mio. Euro (2023: 61 Mio. Euro) erwartet. Die entsprechende bereinigte EBITDA-Marge könnte im laufenden Jahr bei rund elf liegen. Mittelfristig möchten die Münchner um zehn bis 15 Prozent wachsen bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 15 Prozent. Mit einem 2024-er-KGV von 12 sei die Allgeier-Aktie damit recht günstig zu haben.Die Allgeier-Aktie werde nahe dem Buchwert gehandelt, was angesichts der intakten Wachstumsaussichten nicht wirklich gerechtfertigt sei. Bei Warburg Research ("Kaufen") werde das Kursziel daher auch mit 41,50 Euro beziffert - daraus resultiere ein Kurspotenzial von mehr als 112 Prozent.Risikobewusste Anleger können mit einer kleinen Position bei der IT-Aktie daher auf eine Trendwende setzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2024)