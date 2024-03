- Einerseits hätten Notenbanken den Kapitalmärkten seit 2022 durch restriktive Geldpolitik Liquidität entzogen. Assetpreise seien also nicht rein liquiditätsgetrieben angestiegen, zumal es wieder verzinsliche Anlagealternativen gegeben habe.



- Zudem werde deutlich differenziert. Es würden nicht blindlings alle Aktiennotierungen wie bspw. zur Zeit der Internetblase Ende der 90er-Jahre steigen, wie der Blick auf de "glorreichen Sieben", die US-Technologieaktien, die für einen Großteil der Performance des Standardwerteindex S&P 500 im letzten Jahr verantwortlich gewesen seien, zeige. So hätten Apple, Alphabet und Tesla im bisherigen Jahresverlauf nicht an die Kurszuwächse des Vorjahres anknüpfen können, während NVIDIA, Microsoft, Meta und Amazon weiter zugelegt hätten.



- Auch würden zwar an der Börse weniger die aktuellen Daten als vielmehr die Erwartungen an die Zukunft gehandelt. Allerdings würden die meisten heute hoch gehandelten Unternehmen tatsächlich schon ordentliche Gewinne erwirtschaften.



- Zukünftig erwartet werden könnten aber sinkende Zinsen, vonseiten der Notenbanken ebenso wie bei Renditen von Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten und damit auch nachgebende Finanzierungkosten durch Unternehmensanleihen sowie Kreditkonditionen. Diese Zinserwartung gehöre auch zu den wesentlichen Kurstreibern in den Segmenten Gold und Krypto-Anlagen, denn die Opportunitätskosten des Haltens von Gold oder Bitcoin im Sinne entgangener Zinsen würden sinken. Allerdings würden die einzelnen Anlageklassen durch weitere, jeweils individuelle fundamentale Faktoren zusätzlich gestützt. Bei Aktien sei es die in den kommenden Monaten erwartbare Konjunkturerholung, vor allem im Bereich der Industrie. Goldnotierungen würden weiterhin von anhaltend hohen Kaufvolumina vieler Notenbanken profitieren, die ihre Devisenreserven diversifizierter aufstellen würden. Und bei Krypto-Anlagen seien es die enormen Kapitalzuflüsse, seitdem in den USA Bitcoin-ETFs aufgelegt worden seien und damit die Etablierung des Segments zu einer Standardanlageklasse weitergetrieben worden sei. (12.03.2024/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vielen Beobachtern wird angesichts der enormen Kursanstiege der letzten Monate in verschiedenen Kapitalmarktsegmenten fast schwindelig, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Allzeithöchststände seien allgegenwärtig, ob bei deutschen, japanischen und US-Aktien sowie bei Gold und Bitcoin. Die Wertentwicklungen einzelner Aktien, wie NVIDIA mit einem Kursplus von 100 Prozent seit Herbst 2023 oder des Bitcoin - mit einem Kursanstieg von 63 Prozent im laufenden Jahr nach 155 Prozent im letzten Jahr - würden die Erinnerung an haltlose Kursblasen nahelegen, die früher oder später platzen müssten. Sicherlich steige mit derart rasanten Entwicklungen die Wahrscheinlichkeit eines größeren zwischenzeitlichen Rücksetzers. Allerdings würden bisher die Anzeichen für allgemeine Übertreibungen an den Börsen fehlen, die zu einem länger anhaltenden Abwärtstrend führen könnten.