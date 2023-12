Xetra-Aktienkurs All for One Group-Aktie:

In der All for One Group (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS) geben 1.800 Expertinnen und Experten täglich ihr Bestes, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden zu steigern.



Dabei bringen wir die Facetten, die für den Wettbewerbsvorteil mit entscheidend sind, zusammen und unterstützen mehr als 2.500 Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei ihrer Unternehmenstransformation und dem Ausbau ihrer Wettbewerbsstärke.



In einem Marktumfeld, das immer dynamischer und einer Welt, die immer digitaler wird, sind die Handlungsfelder so groß wie unterschiedlich - von New Work bis zum intelligenten ERP, von Customer Experience bis zum IT-Betrieb. Wir wollen in jedem einzelnen Handlungsfeld, in allen Themen, die unsere Kunden beschäftigen, erstklassige Expertise anbieten. Daher besteht die All for One Group aus unterschiedlichen, spezialisierten Tochtergesellschaften und Units, die alle wesentlichen Kompetenzen unter einem Dach vereinen: Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und Technologie-Know-how, IT-Beratung und -Services sowie Transformationsmanagement. (06.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - All for One Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der All for One Group AG (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS) unter die Lupe.Egal, ob Cloud-Migration oder Umstellung auf die neue SAP-Plattform S/4HANA: IT-Landschaften müssten kontinuierlich verändert werden. Dieser Trend spiele der All for One Group in die Karten. Die Aktie habe auf die zuletzt veröffentlichten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr positiv reagiert. Mit einem KGV von 10 sei sie günstig bewertet und weise ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis auf, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.12.2023)