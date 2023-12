Börsenplätze All for One Group-Aktie:



Kurzprofil All for One Group AG:



In der All for One Group (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS) geben 1.800 Expertinnen und Experten täglich ihr Bestes, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden zu steigern.



Dabei bringen wir die Facetten, die für den Wettbewerbsvorteil mit entscheidend sind, zusammen und unterstützen mehr als 2.500 Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei ihrer Unternehmenstransformation und dem Ausbau ihrer Wettbewerbsstärke.



In einem Marktumfeld, das immer dynamischer und einer Welt, die immer digitaler wird, sind die Handlungsfelder so groß wie unterschiedlich - von New Work bis zum intelligenten ERP, von Customer Experience bis zum IT-Betrieb. Wir wollen in jedem einzelnen Handlungsfeld, in allen Themen, die unsere Kunden beschäftigen, erstklassige Expertise anbieten. Daher besteht die All for One Group aus unterschiedlichen, spezialisierten Tochtergesellschaften und Units, die alle wesentlichen Kompetenzen unter einem Dach vereinen: Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und Technologie-Know-how, IT-Beratung und -Services sowie Transformationsmanagement. (18.12.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - All for One Group-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der All for One Group AG (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS) unter die Lupe.Im Windschatten von SAP habe sich der IT-Dienstleister All for One ein Geschäftsmodell geschaffen, das nach eigenem Anspruch über die bloße Implementierung wichtiger SAP-Software in betriebliche Prozesse hinausgehen solle. Vielmehr möchten die Filderstädter ihre Kunden auch beim Gang in die Cloud unterstützen wie auch im laufenden Geschäft innerhalb und außerhalb der SAP-Umgebung.Die Basis für seinen Geschäftserfolg habe sich All for One mit der eigenen Integrationslösung Conversion/4 geschaffen. Diese auf ein Abomodell ausgerichtete Software biete den Kunden vier Bausteine, mit dem die betrieblichen IT-Systeme auf SAP umgestellt, optimiert und auch im Zeitablauf gewartet werden könnten. Integraler Bestandteil sei dabei auch die Anbindung an die Cloud. Darüber hinaus biete All for One verschiedene andere Software und Services, um beispielsweise auch die Anbindung an Lösungen von Microsoft zu erreichen. Als Kunden habe All for One insbesondere mittelständische Firmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 10 Mrd. Euro im Blick.Im letzten Geschäftsjahr habe der Umsatz um 8% auf 488 Mio. Euro (vorläufig) gesteigert werden können. Das EBIT habe zwar einen deutlichen Rückgang um 35% auf 17,7 Mio. Euro erlitten. Dies habe aber aus Restrukturierungskosten sowie der Transformation von einmaligen Lizenzerlösen hin zu wiederkehrenden Abo-Einnahmen resultiert. Da zumindest die Restrukturierungskosten abgearbeitet seien, rechne All for one für das neue Geschäftsjahr mit einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität. So solle im Prognosemittel bei einer Umsatzsteigerung um 5% das EBIT in etwa verdoppelt werden auf 34 Mio. Euro. Das entspräche einer EBIT-Marge um 6,7%, nachdem es im vergangenen Geschäftsjahr nur 3,1% gewesen seien. Im nachfolgenden Geschäftsjahr wolle das Management die Marge sogar auf 7% und 8% steigern.Die Experten seien zwar hinsichtlich der Ziele etwas zurückhaltender, da der Kostendruck im deutschen Mittelstand derzeit enorm sei, was das Neugeschäft belasten könnte. Dennoch würde auch schon eine annähernde Zielerreichung ein Gewinnsprung bedeuten, der das KGV für das nächstes Jahr auf moderate 14 drücken könnte.Die Experten von "Der Anlegerbrief" erwägen den Einstieg in die All for One Group-Aktie. (Ausgabe 46 vom 16.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link