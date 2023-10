Align Technology sei aktuell keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Ein Einstieg ist derzeit ohnehin nicht angesagt, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2023)



Kurzprofil Align Technology Inc.:



Align Technology (ISIN: US0162551016, WKN: 590375, Ticker-Symbol: AFW, NASDAQ-Symbol: ALGN) ist ein Hersteller von digitalen 3D-Scannern und Kunststoffschienen für die Aligner-Therapie in der Orthodontie (Kieferorthopädie). Align Technology hat seinen Hauptsitz in Tempe (Arizona) und ist Teil des Aktienindex NASDAQ 100. Align Technology fertigt die Kunststoffschienen in Ciudad Juárez (Mexiko) und die Scanner in Israel. (27.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Align Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Align Technology Inc. (ISIN: US0162551016, WKN: 590375, Ticker-Symbol: AFW, NASDAQ-Symbol: ALGN) unter die Lupe.Ein weiteres US-Unternehmen hane mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick auf die kommenden Monate enttäuscht. Der Invisalign-Hersteller Align Technology habe die Erwartungen der Wall Street für das dritte Quartal verfehlt. Die Aktie sei am Donnerstag auf ein 10-Monats-Tief gerutscht.Align Technology sei Patentinhaber und Hersteller der transparenten "Invisalign" Aligner, transparenter Zahnschienen, die Zahnfehlstellungen korrigieren könnten. "Die Behandlung dauert durchschnittlich 12 bis 18 Monate in Anspruch nehmen. Die meisten Menschen spüren nach drei Monaten einen Unterschied beim Tragen von Invisalign", heiße es auf der Homepage. Ergebnisse seien normalerweise nach sechs Monaten sichtbar.CEO Joe Hogan sage jedoch, dass Align im weiteren Verlauf dieses Jahres mit einem "schwierigeren makroökonomischen Umfeld" konfrontiert sein werde. Elizabeth Anderson, Analystin bei Evercore ISI, habe vor einigen Tagen gesagt, dass Align die Gewinn- und Umsatzprognosen verfehlen würde.Tatsächlich habe der Hersteller transparenter Zahnschienen am Vorabend mit seinem Zahlenwerk und insbesondere dem gesenkten Jahresziel für den Nettoumsatz Investoren und Anleger massiv enttäuscht. Mehrere Analysten hätten nun ihre Kursziele für die Aktie reduziert und würden wegen der unsicheren Wirtschaftslage eine Verlangsamung der Nachfrage, vorwiegend bei erwachsenen kieferorthopädischen Patienten erwarten.In Q3 habe Align auf bereinigter Basis 2,14 Dollar pro Aktie verdient und einen Umsatz von gut 960 Mio. Dollar erreicht. Der Gewinn pro Aktie sei um mehr als 31 Prozent gestiegen, sei aber um 12 Cent hinter den Prognosen zurückgeblieben. Die Umsätze seien im Jahresvergleich um fast acht Prozent geklettert, hätten aber ebenfalls unter den Erwartungen gelegen (994,5 Mio. Dollar).CEO Hogan habe auch auf die sich verschlechternden Bedingungen in den Zahnarztpraxen hingewiesen, einschließlich rückläufiger Patientenbesuche, vermehrter Stornierungen und weniger kieferorthopädischer Behandlungen insgesamt, vor allem bei Erwachsenen. Align erwarte auch keine Verbesserung bei der Zahl der Erwachsenen, die Invisalign verwenden würden, und dass die durchschnittlichen Verkaufspreise von Invisalign aufgrund von Wechselkursschwankungen sinken würden.Align habe nun auch den Ausblick für das vierte Quartal gesenkt. Das Unternehmen erwarte nun einen Umsatz von 920 bis 940 Mio. Dollar, was weit unter der Prognose der Analysten liege, die im Schnitt 1,02 Mrd. Dollar erwarten würden.