Wien (www.aktiencheck.de) - Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) (+14,3%) gab bekannt, sich in sechs Einheiten aufspalten zu wollen, wobei für die meisten dieser Einheiten entweder eine Form der Kapitalbeschaffung oder ein eigenes Börsen-Listing angedacht wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Laut Medienberichten würden sich die Gründer des Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER)-Konkurrenten Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) (-7,6%) aus dem Tagesgeschäft zurückziehen, allerdings werde diese ihre Sitze im Vorstand weiterhin beibehalten.Walgreens Boots Alliance (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA) (+2,7%) habe es im jüngsten Quartalsbericht sowohl in puncto Umsatz als auch Gewinn positiv zu überraschen vermocht. Der Ausblick sei ebenfalls bestätigt worden. (29.03.2023/ac/a/m)