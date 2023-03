Jede dieser Einheiten könnte versuchen, unabhängig voneinander Kapital zu beschaffen und an die Börse zu gehen, sobald sie bereit sei, habe Zhang gesagt.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alibaba spaltet sich in sechs Einheiten auf - Aktien steigen um mehr als 14% - AktiennewsAlibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) gab gestern bekannt, dass es sein Unternehmen in sechs Einheiten aufteilen wird, von denen jede die Möglichkeit haben wird, externe Finanzmittel zu beschaffen und an die Börse zu gehen, als Teil einer Reorganisation des chinesischen E-Commerce-Riesen, so die Experten von XTB.Jede Unternehmensgruppe werde von einem eigenen CEO und einem eigenen Vorstand geleitet. Alibaba habe in einer Erklärung erklärt, dass dieser Schritt "darauf abzielt, den Wert für die Aktionäre zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes zu fördern". In der Folge seien die Alibaba-Aktien an der NYSE um mehr als 14% gestiegen.Der Schritt komme nach einigen schwierigen Jahren für Alibaba, das mit einer Verlangsamung der Binnenkonjunktur und einer strengeren Regulierung durch Peking zu kämpfen gehabt habe. In den letzten Quartalen habe Alibaba mit Wachstumsproblemen zu kämpfen gehabt. Mit der Umstrukturierung solle sich dieser Trend ändern.Die Geschäftsgruppen würden sich an den strategischen Prioritäten des Unternehmens orientieren, die wie folgt aufgeteilt würden:Cloud Intelligence Group: Alibaba-CEO Daniel Zhang werde diese Gruppe leiten, zu der die Cloud- und Künstliche-Intelligenz-Projekte des Unternehmens gehören würden.Local Services Group: Yu Yongfu werde CEO, und die Aktivitäten würden den zu Alibaba gehörenden Essenslieferdienst Ele.me sowie dessen Mapping umfassen.Cainiao Smart Logistics: Wan Lin bleibe CEO dieses Geschäftsbereichs, in dem der Logistikdienst von Alibaba angesiedelt sei.Global Digital Commerce Group: Jiang Fan werde als CEO fungieren. Dieser Bereich umfasse die internationalen E-Commerce-Abteilungen von Alibaba, darunter AliExpress und Lazada.Digital Media and Entertainment Group: Fan Luyuan werde CEO dieser Einheit, die das Streaming- und Filmgeschäft von Alibaba umfasse.