Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alibaba fällt nach Veröffentlichung der Ergebnisse um 4% - AktiennewsDie in den USA börsennotierten Aktien der Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) werden nach der Veröffentlichung des Gewinnberichts für das dritte Quartal 2024 (Kalenderquartal 2023) an der US-Börse um 4% niedriger gehandelt, so die Experten von XTB.Während die Aktie im vorbörslichen Handel zunächst um rund 5% zugelegt habe, seien diese Gewinne später wieder aufgezehrt worden.Die von Alibaba veröffentlichten Ergebnisse für das am 30. Dezember 2023 beendete Quartal seien eine Enttäuschung gewesen. Das Unternehmen habe die Schätzung für den Gesamtumsatz verfehlt, was vor allem auf die schwächer als erwartete Leistung des inländischen E-Commerce-Kerngeschäfts (Taobao & Tmall Group) zurückzuführen sei. Dies habe die Ergebnisse stark belastet. In anderen Geschäftsbereichen habe Alibaba ein Wachstum verzeichnet.Die Schwäche der chinesischen Verbraucherausgaben sowie die Abwanderung chinesischer Käufer zu Alibaba-Konkurrenten bereite dem Unternehmen Kopfzerbrechen und habe zur Ankündigung einer Wiederbelebung des E-Commerce-Segments geführt. Das Unternehmen habe gesagt, dass es sich auf die Wiederbelebung des Wachstums in seinem E-Commerce- und Cloud-Geschäft konzentrieren werde.Fiskal-Q3 2024Umsatz: 260,35 Mrd. CNY gegenüber 261,25 Mrd. CNY erwartet (+5,1% gegenüber dem Vorjahr):- Alibaba International Digital Commerce Group: 28,52 Mrd. CNY gegenüber 27,2 Mrd. CNY erwartet (+44% im Jahresvergleich)- Gruppe Lokale Dienstleistungen: 15,16 Mrd. gegenüber 15,2 Mrd. CNY erwartet (+13% im Jahresvergleich)- Cainiao Smart Logistics Network Limited: 28,48 Mrd. CNY gegenüber 25,78 Mrd. CNY erwartet (+24% im Jahresvergleich)- Cloud Intelligence Group: 28,07 Mrd. CNY gegenüber 25,98 Mrd. CNY erwartet (+3% im Jahresvergleich)- Gruppe Digitale Medien & Unterhaltung: 5,04 Mrd. CNY vs. 5,8 Mrd. CNY erwartet (+18% im Jahresvergleich)- Sonstiges: 47,02 Mrd. gegenüber 47,14 Mrd. CNY erwartet (-7% im Jahresvergleich)Bereinigtes EBITDA: 59,57 Mrd. CNY gegenüber 57,27 Mrd. CNY erwartet (+0,7% im Jahresvergleich)Bereinigter Nettogewinn: 47,95 Mrd. CNY gegenüber 47,99 Mrd. CNY erwartet (-4% im Jahresvergleich)Bereinigtes EPS: 18,97 CNY gegenüber 18,67 CNY (19,26 CNY vor einem Jahr)