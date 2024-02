Auf der March Expo 2024 bietet Alibaba.com maßgeschneiderte Lösungen an, um B2B-Einkäufer zu unterstützen. Mehr "Guaranteed Services" ermöglichen es deutschen KMU, ihre Beschaffung noch effizienter zu gestalten. B2B-Käufer profitieren von Festpreisen, pünktlichen Lieferungen und problemloser Rückerstattung.



Jijay Shen, General Manager bei Alibaba.com Europe, kommentiert: "Es ist ermutigend zu sehen, dass deutsche KMU ihre Wachstumsaussichten optimistischer einschätzen. Allerdings zeigt unsere Umfrage, dass Beschaffungs- und Lieferkettenprobleme ihre Wachstumsziele beeinträchtigen könnten. Bei Alibaba.com konzentrieren wir uns darauf, den digitalen, grenzüberschreitenden Beschaffungsprozess möglichst nahtlos zu gestalten. So können sie sich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist - das Wachstum ihres Unternehmens."



Die March Expo startet am 1. März auf Alibaba.com.



Zur Umfrage



Die Umfrage wurde vom 08.02.-14.02.2024 von Censuswide unter einer Stichprobe von 500 Entscheidungsträgern (ab 18 Jahren) durchgeführt, die für den Einkauf in Unternehmen mit weniger als 150 Mitarbeitern in Deutschland verantwortlich sind (ausgenommen Einzelunternehmen).



*positiver = "deutlich positiver" und "etwas positiver"

*Priorität = "hoher Stellenwert" und "mäßiger Stellenwert"



