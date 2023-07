Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.07.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Streit zwischen den chinesischen Aufsehern und der chinesischen Technologiefirma und Alibaba-Beteiligung Ant Group scheine ein Ende zu finden. China habe das Unternehmen mit einer Strafe von 7,12 Milliarden Yuan belegt, wie die Chinesische Zentralbank am Freitag in Chongqing mitgeteilt habe. Auch andere Firmen wie Tencent seien bestraft worden.Vor allem für Ant aber könnte ein mögliches Ende des jahrelangen regulatorischen Ärgers wieder Perspektiven für Wachstum und den ehemals geplanten Börsengang eröffnen. Dieser sei im Jahr 2020 von den Aufsehern gestoppt worden. Anleger hätten erleichtert reagiert, der Alibaba-Kurs ziehe derzeit acht Prozent an.Hintergrund der Strafzahlungen seien laut der Chinesischen Zentralbank Verstöße in den Bereichen Zahlungsverkehr, Abrechnung, Anti-Geldwäsche und dem Vertrieb von Fonds. Eine Finanzplattform des chinesischen Technologiekonzerns Tencent müsse deshalb knapp 3 Milliarden Yuan zahlen. Die meisten Probleme hätten die Unternehmen behoben, habe es in der Mitteilung der Chinesischen Zentralbank weiter geheißen. Sie habe den Angaben zufolge auch "illegale Einkommen" konfisziert.Alibaba halte ein Drittel der Ant-Anteile. Der Börsenwert von Alibaba habe über eine halbe Billion Euro an Wert eingebüßt, seitdem die Aufseher ein Auge auf Ants Pläne geworfen hätten. Einige Beobachter hätten China gar als "nicht investierbar" eingestuft, wegen der kritischen Haltung von Staatschef Xi Jingpings Kommunistischer Partei gegenüber dem Privatsektor.Die Aktie von Alibaba habe sich zuletzt bereits stabilisieren können. Die heutigen Nachrichten würden dem Papier weiteren Schwung verleihen. Investierte Anleger würden geduldig bleiben. Ein Stopp bei 59,00 Euro sichert hier nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 07.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.