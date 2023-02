So seien beispielsweise die aktuellen Zahlen der chinesischen Internet-Konzerne schwer vergleichbar, weil das vierte Quartal noch durch Corona-Lockdowns beeinflusst worden sei. Dazu kämen inzwischen aber wieder Sorgen vor neuen Preiskämpfen, wodurch die Gewinne der Unternehmen geschmälert werden könnten.



Auch beim reinen Wachstum seien die Aussichten nicht mehr ganz so rosig wie vor dem Durchgreifen der chinesischen Führung.



Bei Alibaba habe sich zudem unter anderem das Cloud-Wachstum zum sechsten Mal in Folge verlangsamt. NetEase wiederum rechne nach seiner Trennung von Activision Blizzard (ISIN US00507V1098/ WKN A0Q4K4) nicht damit, vor 2025 wieder ausländische Spiele auf den chinesischen Markt zu bringen.



Auf der regulatorischen Seite habe es zuletzt Entspannungssignale gegeben. Andererseits prüfe die chinesische Medienaufsichtsbehörde gerade Maßnahmen gegen die Sucht der Jugendlichen nach Kurzvideos.



Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren. (27.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den Abverkäufen am Donnerstag und Freitag zeigen unter anderem die Aktien von Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) und NetEase (ISIN US64110W1027/ WKN 501822) heute zunächst einen Stabilisierungsansatz, so Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Zahlen bei Alibaba seien eigentlich ohnehin stabil gewesen. Beim Tencent-Rivalen NetEase habe lediglich der Gewinn je Aktie etwas enttäuscht. Aber die Zahlen würden derzeit womöglich eine untergeordnete Rolle spielen.Nach dem starken Anstieg bei chinesischen (Internet-)Aktien in den vergangenen Monaten würden einige Anleger offenbar Gewinne vom Tisch nehmen. Ein Grund - neben charttechnischen Erwägungen - könnten auch erneute politische Spannungen sein. "Reuters" habe beispielsweise mit Dennis Dick einen Analysten und Händler beim Broker Triple D Trading zitiert. Der habe demnach gesagt: China sei derzeit kein sicherer Ort für Investitionen, weil das geopolitische Risiko einfach unbekannt sei. Demnächst solle eine höhere Zahl an US-Truppen demnächst an der Ausbildung von taiwanischen Streitkräften beteiligt werden, habe ein Insider gesagt.