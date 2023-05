Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (05.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.In mehrere Teile wolle sich Alibaba bekanntlich aufspalten. Das habe das Unternehmen Ende März bekannt gegeben. In dem Zusammenhang habe Alibaba-Chef Daniel Zhang auch verkündet, jeder Geschäftsteil könne sich dann eigenständig Kapital beschaffen und an die Börse gehen, wenn die Zeit reif sei. Geplant werde diesbezüglich offenbar schon jetzt.Der internationale E-Commerce-Teil mit Lazada, Trendyol, Daraz und AliExpress, der u.a. mit Amazon.com konkurriere, könnte Insidern zufolge in den USA ein IPO erleben, berichte Bloomberg heute. Entsprechende Überlegungen würden sich aber noch in einem frühen Stadium befinden. Es gebe allerdings bereits Gespräche mit möglichen Partner-Banken zur Planung des Börsengangs, der im kommenden Jahr stattfinden könnte, habe es geheißen.Grobe Schätzungen von Analysten würden davon ausgehen, dass das internationale Geschäft ungefähr zwischen 19 und 39 Mrd. USD wert sein könnte.Das Bestellvolumen im internationalen Geschäftsteil sei bei Alibaba zuletzt 3% gewachsen. 9,5 Mrd. USD Umsatz hätten einem Anteil von 7% am Gesamtgeschäft entsprochen.Seine Quartalszahlen und Ergebnisse zum Ende März abgelaufene Geschäftsjahr werde Alibaba am 18. Mai veröffentlichten - wie gewohnt zwischen Börsenschluss in Hongkong und Handelsbeginn in den USA. Das habe das Unternehmen heute mitgeteilt.Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alibaba Group.