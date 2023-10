NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (06.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Obwohl das wirtschaftliche Umfeld in China schwächle und die Börsenstimmung durch den hoch verschuldeten Immobilienkonzern Evergrande zusätzlich belastet werde, gebe es im Reich der Mitte durchaus Aktien, die einen Blick wert seien.Alibaba, der große chinesische E-Commerce-Gigant, sei so ein Unternehmen. Dabei sei der Konzern weit mehr als ein Online-Händler. So seien die Chinesen unter anderem imBereich der Finanzdienstleistung tätig und möchten nun sogar den chinesischen E-Automarkt erobern. In Zusammenarbeit mit dem stattlichen Automobilhersteller SAIC Motor solle Mitte Oktober ein vollelektrisches SUV auf den Markt kommen. Dabei handle es sich bereits um das dritte Modell aus dem Joint Venture zwischen Alibaba und SAIC.Ein Vergleich zwischen Alibaba und Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) falle äußerst unterschiedlich aus. Während Amazon auf Basis des nächsten Jahres derzeit auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40 komme, sei das KGV bei Alibaba bei 9. Ähnliches Bild beim Kurs-Umsatz-Verhältnis, dieses betrage bei Amazon 2,04, bei Alibaba sei es 1,62. Auch wenn das Risiko bei chinesischen Aktien und den so genannten ADRs nicht zu unterschätzen sei, scheine Alibaba unterbewertet zu sein. Seit Mitte März sei Alibaba mit Kursziel 110 Euro und Stopp 59 Euro auf der Empfehlungsliste von DER AKTIONÄR. Anleger, die dem Tipp gefolgt sind, liegen knapp vier Prozent vorne, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär. (Analyse vom 06.10.2023)