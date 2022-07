Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

113,50 EUR +2,34% (05.07.2022, 09:46)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

116,00 USD +2,04% (01.07.2022, 22:00)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (05.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) weiterhin zu kaufen.Der Quartalsbericht von Alibaba zum Abschlussquartal 2021/22 sei insgesamt besser als befürchtet ausgefallen. Der Umsatz habe zwar mit einem Plus von 8,9% im Vergleich zum Vorjahresquartal das niedrigste Wachstum seit dem Börsengang des Tech-Giganten verzeichnet, dennoch hätten die Analystenschätzungen zumindest marginal übertroffen werden können. In puncto Nettoergebnis sei der vermeldete Verlust zwar massiv ausgeweitet worden; der auf bereinigter Basis korrespondierende Gewinn habe allerdings die Erwartungen deutlich übertreffen können.Insgesamt sei das unterm Strich nicht gerade berauschende Quartalsergebnis des Tech-Riesen vor allem dem regulatorischen Druck Pekings der letzten Jahre, der generellen Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie dem rigorosen Vorgehen (harte Lockdowns) gegen das Corona-Virus geschuldet. Zuletzt hätten aber die chinesischen Behörden mit deutlich freundlicheren Aussagen zum Thema Aktienmarkt aufhorchen lassen, was wohl vor allem der angestrebten Verlängerung der Amtszeit von Präsident Xi Jinping am Parteitag der Kommunistischen Partei im Herbst geschuldet sein dürfte. Dies habe nicht nur für eine klare Outperformance chinesischer Aktien gesorgt, sondern auch die Anteilscheine von Alibaba wieder deutlich nach oben gehievt. Trotz des aktuell wieder normalisierteren Kursniveaus sähen die Analysten der RBI noch weiterhin Potenzial, zumal sich das Unternehmen aufgrund der weiter voranschreitenden Digitalisierung (Cloud-Sparte, Metaverse etc.) sowie dem nach wie vor starken Trend in Richtung E-Commerce in einem zukunftsträchtigen Wachstumssegment befinde.Die Analysten der RBI würden aufgrund der fundamentalen Gesichtspunkte (günstige Bewertung) ihre bisherige Kaufempfehlung sowie das Kursziel in Höhe von Hongkong-Dollar (HKD) 130 bestätigen. Allerdings würden sie an dieser Stelle auch aufgrund der nach wie vor schwer einschätzbaren politischen Situation konkret auf den spekulativen Charakter dieser Empfehlung hinweisen. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen würden auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen basieren.Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, empfiehlt die Alibaba Group Holding-Aktie unverändert zu kaufen. (Analyse vom 05.07.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity