Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (13.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zu relativ niedrig wirkenden Kursen habe ein langjähriger Alibaba-Investor recht konsequent seinen Bestand an Anteilen am chinesischen E-Commerce-Giganten verringert. Alibaba-Aktien im Gesamtwert von rund 7,2 Milliarden Dollar habe Masayoshi Sons japanische Beteiligungsgesellschaft Softbank ( ISIN JP3436100006 WKN 891624 ) allein dieses Jahr bislang abgestoßen.Die Verkäufe kämen allerdings nicht ganz überraschend, nachdem bereits im vergangenen Jahr für 29 Milliarden Dollar ein Teil der Alibaba-Position an neue Besitzer verkauft worden sei.Die aktuellen Verkäufe würden aus Börsenpflichtmitteilungen hervorgehen, die unter anderem von der "Financial Times" analysiert worden seien. Demnach habe Softbank einst bis zu 34 Prozent von Alibaba gehabt. Heute betrage der Anteil wohl nicht einmal mehr vier Prozent.Softbank habe zahlreiche junge Tech-Beteiligungen und in den vergangenen Quartalen gewisse Liquiditätsprobleme. Um an Bargeld zu machen, sei der Abbau der Alibaba-Position ein naheliegender Schritt gewesen. Wobei sich Investoren schon fragen dürften, ob Softbank ganz so fleißig verkauft hätte, wenn die Japaner bei dem China-Wert noch sehr viel Potenzial sehen würden.Andererseits sei Softbank unter anderem durch den gescheiterten Verkauf der Chip-Aktie Arm an NVIDIA sicherlich in Zugzwang gewesen. Die Übernahme hätten die Unternehmen 2020 angekündigt, doch sie sei an Bedenken von Behörden gescheitert. Nun solle Arm voraussichtlich dieses Jahr an die Börse kommen.Eine gute Nachricht sei der Verkauf sicherlich nicht. Andererseits sei bereits seit mehreren Quartalen bekannt, dass Softbank seine Position massiv abbaue. Da nun kaum noch etwas zu verkaufen sei, könnte das mittel- und langfristig für den Kurs eher entlastend wirken.Dementsprechend verwundert es auch nicht, dass Alibaba im US-Handel heute zunächst gut zwei Prozent im Plus liegt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: