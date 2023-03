Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (28.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das komme völlig unerwartet: Der chinesische E-Commerce-Gigant wolle sich in mindestens sechs Teile aufspalten. Das habe Alibaba heute mitgeteilt. So solle der Wert der einzelnen Unternehmen besser sichtbar werden. Anleger würden positiv auf das Vorhaben reagieren, von dem im Detail bislang nicht viel bekannt sei.Laut Alibaba solle eine Aufteilung in sechs Geschäftsbereiche und andere Beteiligungen erfolgen. Damit solle Shareholder-Value geschaffen und "die Wettbewerbsfähigkeit" am Markt gefördert werden.Alibaba würde damit zu einer Holdinggesellschaft werden, deren Chef der aktuelle Alibaba-CEO Daniel Zhang bleiben würde. Die sechs Geschäftsbereiche würden hingegen jeweils einen eigenen CEO und Vorstand bekommen.Zu den Geschäftsbereichen würden Cloud, Taobao und Tmall, Local Services, Cainiao (Logistik), Global Digital Commerce und Digital Media and Entertainment zählen.Von Alibaba habe es geheißen, es sei die bedeutendste Umstrukturierung in der Geschichte des Konzerns. Alibaba solle so agiler werden und das Wachstum stimuliert werden. Laut Zhang könne jeder Geschäftsteil eigenständig Kapital beschaffen und an die Börse gehen, wenn die Zeit reif sei.Der Plan dürfte auch eine Reaktion auf den Regulierungsdruck in China sein. Dieser solle wiederum unter anderem deshalb aufgekommen sein, weil die chinesische Führung Sorgen gehabt habe, die Kontrolle zu verlieren. Auch in Europa und den USA habe es in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen gegeben, ob die großen Tech-Konzerne inzwischen nicht zu mächtig geworden seien und eine Zerschlagung sinnvoll wäre. Alibaba sei mit seiner heutigen Ankündigung einer Zwangsmaßnahme von politischer Seite womöglich zuvorgekommen. Außerdem dürfte der Aufspaltungs-Plan eine Reaktion auf die unbefriedigende Aktienkursentwicklung in den vergangenen Jahren sein.Etwas Misstrauen sei aus Anlegersicht aber angebracht: Alibaba sei bislang nicht dafür bekannt, Anlegerinteressen besonders zu priorisieren. Unter anderem habe sich 2011 Yahoo mit Alibaba gestritten, nachdem der China-Konzern seine Fintech-Abteilung Alipay (Ant Financial/Ant Group) in eine von Alibaba-Gründer Jack Ma kontrollierte Tochtergesellschaft ausgegründet habe. Grundsätzlich sei die Aufspaltung aber durchaus spannend."Aktionär"-Leser profitieren vom gut getimten Wiedereinstieg mit Kauflimit, das diesen Monat nahe dem jüngsten Korrekturtief aufgegangen ist, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 28.03.2023)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.