Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Wieder mal eine Enttäuschung für Alibaba-Anleger: Der Kurs der Aktie rutsche heute rund 9% ins Minus und falle unter 80 USD. An den Quartalszahlen insgesamt habe das kaum gelegen. Der Umsatz habe jedenfalls die Erwartungen erfüllt und einen operativen Gewinn habe es auch gegeben. Trotzdem gibt es schlechte Neuigkeiten.Alibaba habe vor einiger Zeit angekündigt, den Konzern in verschiedene Teile aufzuspalten und die einzelnen Sparten im Zweifel an die Börse zu bringen, um Werte zu heben. Die Cloud-Ausgliederung werde nun jedoch vorerst gestoppt. Alibaba habe diesen Schritt mit den neuen US-Exportkontrollen für Computer-Chips begründet. Diese würden auch für chinesische Tochtergesellschaften gelten und könnten Alibaba zufolge den Cloud-Betrieb erheblich beeinträchtigen. Das betreffe im Zweifel auch die Erfüllung bereits bestehender Verträge. Schon im abgelaufenen Quartal sei die einstige Hoffnungsträger-Sparte nur noch mickrige 2% gewachsen. Ein neuer Schocker, nachdem bereits Alibaba-Chef Daniel Zhang überraschend von seinem Posten als Cloud-Leiter zurückgetreten sei.Und aus dem Börsengang von Freshippo (New-Retail-Sparte) werde auch erst mal nichts. Problematisch sei auch, dass im Kerngeschäft weiterhin die Rivalen und das verhaltene Konsumklima in China belasten würden. Bei den Onlinehandelsplattformen Taobao und Tmall habe es lediglich ein Wachstum von 4% gegeben.Es bleibe schwierig - erst habe Alibaba Probleme mit der Regulierung im Inland gehabt, jetzt würden die US-Maßnahmen einen Teil des Geschäfts hart treffen. Hinzu kämen aufstrebende Rivalen und dass die Wirtschaft in China auch schon mal stärker gelaufen sei. Charttechnisch dränge sich ein Einstieg bei Alibaba ebenfalls nicht auf. Viel könnte aber mittlerweile auch schon eingepreist sein. Auf dem aktuellen Niveau bleibe die Aktie daher eine Empfehlung des "Aktionärs", so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU