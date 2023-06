NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

88,54 USD -3,87% (20.06.2023, 15:45)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie: US01609W1027

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (20.06.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von BofA Securities:Joyce Ju, Analystin von BofA Securities, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Die Analystin sehe die Änderungen im Management, einschließlich der Ernennung von Joseph Tsai zum Chairman und Eddie Wu zum CEO, als Teil des im März angekündigten Plans zur Reorganisation der Alibaba-Gruppe und als einen weiteren Schritt in Richtung einer möglichen Abspaltung der Cloud Intelligence Group. Sie bezeichne Wu als "soliden" Nachfolger von Daniel Zhang, da er über einen starken technologischen Hintergrund als CTO, umfangreiche Managementerfahrungen in verschiedenen Einheiten der Gruppe, nachgewiesene Erfolge bei der Entwicklung von Alimama und Taobao-Apps sowie tiefes Vertrauen in das Management verfüge.Joyce Ju, Analystin von BofA Securities, bewertet die Alibaba Group Holding-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel laute 132,00 USD. (Analyse vom 20.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:80,35 EUR -3,77% (20.06.2023, 16:20)