Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

68,65 EUR -5,64% (07.02.2024, 16:16)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

73,76 USD -5,71% (07.02.2024, 16:03)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.China bleibe ein wilder Zock! Nachdem Alibaba in den vergangenen Handelstagen prozentual nahezu zweistellig habe zulegen können, sei heute Hochspannung aufgrund der Quartalszahlen angesagt gewesen. Die Aktie sei minimal eingeknickt, nur um dann zunächst rund acht Prozent nach oben zu drehen. Doch das sei nur der Anfang gewesen.Die Aktie sei erneut gedreht und vom Top vor US-Handelsstart rund zehn Prozent abgerutscht. Indikation auf Dollar-Basis vor Handelsbeginn in den USA: ein Tagesminus von etwa vier Prozent.Die Zahlen seien nicht berauschend ausgefallen. Je nach Analysten-Schätzung hätten sie leicht über oder unter den Erwartungen, unter dem Strich also gewissermaßen im Rahmen der Schätzungen gelegen. Gewinn je Aktie auf Non-GAAP-Basis 2,67 Dollar, Umsatz knapp 36,7 Mrd. Dollar (fünf Prozent Wachstum). Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn sei um 69 Prozent auf zwei Mrd. Dollar eingebrochen.DER AKTIONÄR habe bereits heute Morgen darauf hingewiesen, dass die Alibaba-Zahlen wohl sehr stark hätten ausfallen müssen, um eine richtige Rally zu erzeugen. Immerhin: Charttechnisch bestehe weiterhin die Chance auf eine Bodenbildung, solange sich der aktuelle Rücksetzer nicht ausweite. Und wenn die Alibaba-Führung an den richtigen Schrauben drehe, könnte die ziemlich günstig wirkende Bewertung in den Fokus rücken. Das ist allerdings schon seit einigen Quartalen lediglich eine Hoffnung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: