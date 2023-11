NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

82,75 USD +0,02% (10.11.2023, 22:00)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (13.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unverändert mit "buy" ein.Die Branchendaten würden eine unsichere makroökonomische Erholung für den chinesischen Internetkonzern mit gemischten Einzelhandelsumsätzen, schwachen Aktivitäten auf dem Immobilienmarkt und geringem Verbrauchervertrauen zeigen, so Mizuho in einer Research-Note an die Investoren. Die Reisebranche sei jedoch ein Lichtblick geblieben und die aufgestaute Nachfrage nach Auslandsreisen und die Erweiterung der Flugkapazitäten sollten das Wachstum in Zukunft unterstützen, so das Unternehmen.Gleichzeitig gehe Mizuho davon aus, dass das jährliche Verkaufsereignis Double 11 aufgrund der tiefen Rabatte und der daraus resultierenden Preiselastizität eine kurzfristige Erleichterung für den E-Commerce bringen werde. Das Unternehmen habe einige Kursziele gesenkt, um dem mehrfachen Druck durch ein schwächeres Makrobild Rechnung zu tragen.Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von Alibaba Group Holding weiterhin mit "buy" ein und senken das Kursziel von 145 auf 120 USD. (Analyse vom 13.11.2023)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:77,50 EUR +0,06% (13.11.2023, 15:07)