Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (22.05.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Joyce Ju von BofA Securities:Joyce Ju, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unverändert mit "buy" ein.Joyce Ju habe das Kursziel für Alibaba von 144 auf 132 US-Dollar gesenkt und halte an seinem "buy"-Rating für die Aktie fest, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das März-Quartal vorgelegt habe und ein positives Nutzer- und Auftragswachstum für das Juni-Quartal erwarte. Während der Telefonkonferenz habe das Unternehmen außerdem Pläne für eine vollständige Ausgliederung seiner Cloud-Einheit, Börsengänge von Cainiao und Freshippo sowie eine externe Finanzierung des internationalen E-Commerce in den nächsten sechs bis 18 Monaten angekündigt, so der Analyst.Im Anschluss an den Bericht habe das Unternehmen seine Umsatzerwartungen für das GJ24 und das GJ25 um 5% bzw. 6% reduziert, um die etwas langsamere Erholung des Konsums und Kompromisse zur Verbesserung der Margen zu berücksichtigen. (Analyse vom 19.05.2023)