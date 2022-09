Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

86,05 EUR -1,60% (20.09.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

85,80 USD -2,12% (20.09.2022, 22:02)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (20.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs der Alibaba-Aktie balanciere praktisch mit dem Gesamtmarkt über dem Abgrund. Unterdessen gebe es in operativer Hinsicht ein positives Signal: Nach mehreren Monaten Funkstille und kurz vor dem besonders umsatzträchtigen Shopping Festival sei ein Top-Influencer wieder aktiv. Dahinter stecke womöglich auch eine politische Motivation.Austin Li Jiaqi sei der Lippenstiftkönig unter den Influencern: Vor ein paar Jahren habe er innerhalb von 15 Minuten 15.000 Lippenstifte online verkauft. Und vergangenes Jahr habe er zum Shopping Festival (Singles Day) Produkte beworben, die sich innerhalb von einem halben Tag so gut verkauft hätten, dass umgerechnet 1,7 Milliarden Dollar umgesetzt worden seien.Doch im Zuge der großen Regulierungswelle (Konsum und Influencer böse, "gemeinsamer Wohlstand" gut ) seien diverse Influencer plötzlich aus der Öffentlichkeit verschwunden oder seien mit hohen Geldstrafen wegen Steuervergehen belegt worden. Austin Li Jiaqi habe seinen letzten Auftritt am 3. Juni gehabt. Die Show habe mit einem plötzlichen Abbruch geendet. Angeblich wegen technischer Probleme. Kurz zuvor habe er ein Eiscreme-Produkt in Panzerform beworben, das womöglich von Chinas Führung als Anspielung auf das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens gedeutet worden sei.Erst jetzt sei der Livestreaming-König wieder im Alibaba-Format Taobao Live zu sehen gewesen. Mehr als 50 Millionen Menschen hätten in der Spitze zugeschaut! Auffällig: Der Influencer habe zwar Produkte beworben, die eifrigen Käufer aber mehrfach aufgefordert, sich zu zügeln und "rational" einzukaufen.Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.