Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (20.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kurz sei Hoffnung ausgekommen, dass sich der Kurs der Alibaba-Aktie wieder über 100 Dollar schieben könnte. Bis auf 99,17 Dollar sei der Kurs diese Woche am Dienstag gestiegen. Auslöser sei die Nachricht gewesen, dass eine Strafe für den Fintech-Ableger Ant Group geringer ausfallen könnte als gedacht. Doch es habe letztendlich nichts geholfen.Ursprünglich sei mit einer Strafe von umgerechnet mehr als einer Milliarde Dollar für Ant Group gerechnet worden. Diese solle Insidern zufolge laut der Nachrichtenagentur Reuters aber wohl nur 728 Millionen Dollar betragen. Die Entscheidung solle in den kommenden Monaten offiziell verkündet werden.Mit dem sehr kurzfristig abgesagten Ant-Group-Börsengang habe 2020 das große Regulieren der chinesischen Behörden im Tech-Sektor begonnen. In der Folge seien die Kurse chinesischer Internet-Aktien reihenweise massiv unter Druck geraten.Heute werde zudem - ebenfalls unter Berufung auf Insider - berichtet, dass Alibaba mit den Vorbereitungen für einen Börsengang seiner Lebensmittelkette Freshippo in Hongkong begonnen habe. Das Ganze könnte aber wohl noch bis 2024 dauern. Im Januar 2022 sei Freshippo intern mit etwa 10 Milliarden Dollar bewertet worden. Inzwischen seien die Bewertungen für vergleichbare Unternehmen aber deutlich niedriger.Grundsätzlich kämen die Planungen nicht überraschend. Alibaba habe Ende März verkündet, dass sich der chinesische E-Commerce-Gigant in mindestens sechs Teile aufspalten wolle. Die Geschäftsteile könnten sich dann eigenständig Kapital beschaffen und zu gegebener Zeit an die Börse gehen, habe es geheißen.Es ist ohnehin ein recht typisches Bild: Wird es wackelig an den US-Börsen, schwanken die Kurse chinesischer Unternehmen oft besonders stark, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2023)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweis auf Interessenkonflikte: