Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (19.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Abgeprallt! Praktisch an der ersten halbwegs nennenswerten Hürde sei es für die Alibaba-Aktie heute wieder nach unten gegangen. So ganz allein sei der chinesische E-Commerce-Gigant damit nicht gewesen. Der Start ins neue China-Jahr sei eher enttäuschend verlaufen - obwohl die Daten eigentlich gar nicht so schlecht gewesen seien.Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management, habe laut Barron’s jedenfalls festgehalten: "Chinesische Festlandaktien verzeichneten am Montagmorgen nur bescheidene Gewinne, nachdem der Markt nach den einwöchigen Feierlichkeiten zum Neujahrsfest wiedereröffnet wurde (...) trotz positiven Daten zu Reisen und Konsumausgaben während der Ferienzeit."In Hongkong sei es für Alibaba 2,1 Prozent abwärts gegangen, während der Hang Seng 1,1 Prozent verloren habe. Immerhin: Der Shanghai Composite habe 1,6 Prozent zugelegt.Im US-Handel gebe es für Alibaba heute ebenfalls Verluste. Der Kurs sei am ersten potenziellen Widerstand bei 75 Dollar nach unten abgeprallt. Andererseits habe zuletzt die Unterstützung bei 70 Dollar gehalten, womit das Chartbild zumindest aus kurzfristiger Sicht nicht völlig katastrophal aussehe.Zuletzt hätten Analysten - trendfolgend - einmal mehr ihre Kursziele nach unten korrigiert.Grundsätzlich bleibe das Thema China-Tech-Aktien schwierig. Immerhin hätten Alibaba und Co zuletzt neue Korrekturtiefs vermeiden können. Es fehle aber seit Jahren sowohl aus sektorpolitischer als auch makroökonomischer Sicht an zwingenden Kaufargumenten. Eine nachhaltige Rückverlagerung von Investorengeldern nach China sei derzeit kaum absehbar - auch relativ günstig wirkende Bewertungen hätten bislang kein Momentum aufkommen lassen. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: