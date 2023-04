Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (21.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Knallhart-Wettbewerb, Kriegsangst und die Sorgen vor nachlassenden Konsumausgaben hätten den Aktienkurs von Alibaba zuletzt unter Druck gesetzt. Doch die Sorgen seien zumindest teilweise unbegründet, wie jüngste Statistiken belegen würden - und sie würden mutigen Anlegern eine Chance eröffnen.Als Chinas Internetriese Ende März die Aufspaltung des Konzerns angekündigt habe, sei die Freude unter den Anlegern zunächst groß gewesen. Die Aussicht auf ein mögliches IPO etwa von Alibabas wachstumsstarker Cloudsparte, habe den Kurs binnen drei Handelstagen auf über 100 Dollar getrieben.Mittlerweile sei die Euphorie verpufft und am Freitag verliere das Papier rund 2,5 Prozent auf 88,50 Dollar. Das aktuelle Niveau entspreche jenem vor Bekanntgabe der Restrukturierungspläne.Ein Belastungsfaktor seien unbestritten Chinas Militärübungen vor der Küste Taiwans, was zu einer Zunahme der politischen Spannungen mit dem Westen führe. Der harte Wettbewerb mit Konkurrenten wie JD.com und Pinduoduo drücke ebenfalls auf die Stimmung. Zusätzlich sei die zuletzt niedrige Inflation in China (Verbraucherpreise im März: +0,7 Prozent) von Skeptikern als Indiz einer nachlassenden Nachfrage gedeutet worden.Das seien gute Nachrichten für Alibabas E-Commerce-Töchter Taobao und TMall - und auch für mutige Investoren auf der Suche nach fundamental günstig bewerteten Aktien. In einer Studie zu den Aufspaltungsplänen habe Morgan Stanley alleine der E-Commerce-Sparte einen Wert von 128 Dollar je Aktie zugeschrieben. Die Sum-Of-The-Parts-Rechnung habe weitere 21 Dollar für AliCloud, 11 Dollar für Alibabas internationale Geschäfte sowie 35 Dollar für Logistik, Unterhaltung und Investments (u.a. 33 Prozent Anteil an Ant Group) erbracht.Anders ausgedrückt: Auf dem aktuellen Kursniveau werde von Anlegern nicht einmal das E-Commerce-Geschäft komplett berücksichtigt, den Rest des Konzerns gebe es für Investoren quasi umsonst.Chinas Wirtschaft präsentiere sich aktuell überraschend robust und das dürfte neben dem E-Commerce-Geschäft auch die anderen Konzernteile von Alibaba positiv beeinflussen. In Anbetracht der konjunkturellen Aussichten und der Aufspaltungsfantasie erscheint die Aktie auf dem aktuellen Niveau viel zu günstig. Mutige Anleger greifen zu - oder wechseln gleich zum neuen CAT-Report, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2023)