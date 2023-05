Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. "Der Aktionär" empfiehlt entsprechende Aktien nur als Depotbeimischung.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (23.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Zum Ende der letzten Woche habe die Alibaba-Aktie kein gutes Bild abgegeben. Nachdem der chinesische Tech-Riese am Donnerstag die Quartalszahlen und neue Details zur geplanten Aufspaltung bekannt gegeben habe, habe das Papier bis Freitag über sieben Prozent verloren. Vor allem Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung Chinas hätten den Kurs gedrückt.So sei der inländische Handel, welcher im Geschäftsjahr 2022 rund 70 Prozent zu den Umsätzen von Alibaba beigetragen habe, in dem im März geendeten Q4 um drei Prozent geschrumpft. Damit sei ein von Experten erwartetes, schnelles Wachstum infolge der gelockerten Covid-Maßnahmen ausgeblieben. Im vierten Quartal habe Alibaba einen Umsatz von 208,2 Milliarden Yuan (27,4 Milliarden Euro) erwirtschaftet und sei damit hinter den Analystenschätzungen von 209,2 Milliarden Yuan zurückgeblieben. Der Nettogewinn habe sich auf 23,5 Milliarden Yuan belaufen.Das Cloud-Geschäft, neben dem Handel der zweitwichtigste und in jüngerer Vergangenheit wachstumsstärkste Geschäftszweig bei Alibaba, habe derweil erstmalig einen Umsatzrückgang (-2 Prozent) verzeichnet. Für die Cloud zeige sich CEO Daniel Zhang dennoch weiter optimistisch. Eine eigenständige Plattform könne bei richtiger externer Finanzierung so groß werden, dass sie Alibaba eines Tages bewertungstechnisch sogar übertreffe.Damit dies gelinge, solle die Cloud-Sparte ausgegliedert werden. Wie Zhang erklärt habe, solle der Geschäftszweig in Form einer Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Damit gehe Alibaba auf Marktbedürfnisse ein und vereinfache die Struktur, so der Firmenlenker. Hier dürfte vor allem das Interesse der chinesischen Regierung an Cloud-Diensten und den dort gespeicherten Daten eine Rolle spielen.Neben der Ausschüttung der Cloud-Sparte, welche nach Ansicht von Morgan Stanley am Markt eine Bewertung von 58 Milliarden Dollar erzielen könnte, würden indirekt auch weitere Milliarden an die Alibaba-Aktionäre fließen. Der Konzern habe seine Aktienrückkaufprogramm um 2,3 Milliarden Dollar erweitert. Auf das Geschäftsjahr würden so Aktien im Wert von rund 18 Milliarden Dollar zurückgekauft. Insgesamt dürften somit mehr als 70 Milliarden Dollar an die Anleger fließen, was für Kurspotenzial sorgen könnte.Mit den Zahlen habe Alibaba nicht wirklich überzeugt. Wie schnell die Erholung der chinesischen Wirtschaft vorangehe, sei schwer abzuschätzen. Allerdings sei die Aktie derzeit auch historisch günstig bewertet und die geplante Aufspaltung mache Hoffnung auf eine höhere Bewertung. Die Marke von 80 Dollar habe das Papier trotz des Rücksetzers nach den Zahlen erfolgreich verteidigt. Ein Kaufsignal würde der Aktie mit dem Sprung über die Widerstände von GD50 (89,10 Dollar) und GD200 (89,42 Dollar) gelingen. (Analyse vom 23.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link