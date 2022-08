Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

89,30 EUR -0,61% (19.08.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

89,63 USD -1,22% (19.08.2022, 22:01)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (21.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die jüngsten Zahlen aus China seien alles andere als berauschend gewesen. Der Kurs der Alibaba-Aktie notiere wieder deutlich unter 100 USD. Immerhin: Der E-Commerce-Riese habe eine neue, spannende Kooperation an Land gezogen.Alibabas Lieferplattform Ele.me werde künftig via Douyin erreichbar sein. Douyin habe 600 Mio. täglich aktive Nutzer, gehöre zu ByteDance und sei eine chinesische Kurzvideoplattform, die im Westen unter dem Namen TikTok durch die Decke gegangen sei.Alibaba habe sich den denkbar stärksten Partner in Sachen Reichweite geangelt. Abzuwarten bleibe, wie sich das künftig konkret auf die Quartalsergebnisse auswirke. Die Nachricht passe jedenfalls ins Bild: Chinas Behörden würden eine größere Offenheit der Ökosysteme einzelner Konzerne anstreben. Zudem sei der Markt für (Essens-)Lieferdienste hart umkämpft. Mit der Tencent-Meituan-Connection und Kuaishou habe Alibaba starke Rivalen. Insofern sei die Nachricht über die Kooperation mit ByteDance grundsätzlich positiv, wenn auch für sich genommen erst mal kein Kaufgrund, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2022)Hinweis:Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: