Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

90,40 EUR -0,93% (31.07.2023, 11:09)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

100,55 USD +5,35% (28.07.2023)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (31.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die gute Stimmung am Markt führe zu mehr Risikobereitschaft bei den Anlegern - folglich würden auch China-Aktien zulegen. Alibaba sei am Freitag mit einem Plus von 5,4 Prozent aus dem Handel gegangen und habe nach dreieinhalb Monaten wieder die Marke von 100 Dollar überwunden. "Aktionär"-Leser lägen 22 Prozent in nur zweieinhalb Wochen vorne.Bei Alibaba wirke sich auch positiv aus, dass der zähe Regulierungsstreit mit den chinesischen Aufsichtsbehörden wohl ein Ende finde. Die Alibaba-Beteiligung Ant Group solle wegen Verstößen etwa bei Zahlungsverkehr, Abrechnung und Anti-Geldwäsche umgerechnet 900 Millionen Euro Strafe zahlen. Nicht wenig, doch so würden sich für Ant neue Perspektiven für Wachstum und ein IPO ergeben.Nach dem Break über 100 Dollar werde es nun spannend, denn noch in dieser Woche könnte das nächste Break gelingen: über den Widerstand bei 103,50 Dollar. Gelinge der Sprung, wäre der Weg frei bis zum 52-Wochen-Hoch bei 121,30 Dollar."Der Aktionär" habe in Ausgabe 29 vom 12. Juli auf einen Aufschwung von Alibaba spekuliert und den Turbo-Call von Morgan Stanley mit der WKN MD2MNR empfohlen. Der Schein liege bereits 22 Prozent im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Alibaba befindet sich aktuell auf der Watchlist des CAT-Report.Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden.