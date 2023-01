Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (09.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen Internetriesen Alibaba habe sich seit Oktober massiv erholt. Mittlerweile notiere das Papier wieder bei 110 Dollar, nachdem vor Monaten nur noch 60 Dollar bezahlt worden seien. Am Montag äußere sich die US-Investmentbank Goldman Sachs zu den weiteren Aussichten der bei Tradern beliebten Aktie.Analyst Ronald Keung habe Alibaba auf die Conviction Buy List gesetzt. Der Ausblick habe sich für das Unternehmen mit dem Re-Opening in China deutlich verbessert und die Aktie sei der beste Weg, einen Rebound im chinesischen Internetsektor zu spielen.Er sehe Alibaba mit einem 2023er KGV von 11 als besten Value-Titel, um von der Erholung im Advertising, Fintech und einem strukturellen Wachstum im Cloud-Bereich zu profitieren. Keung glaube, dass nach zwei Jahren von ständigen Gewinnrevisionen das Schlimmste überstanden sei und es Raum für eine Erholung der Bewertungsmultiplikatoren gebe, nachdem das Umsatzwachstum wieder einsetze und die Gewinne bis 2025 im mittleren Zehnerbereich steigen sollten.Der Analyst erwarte ferner, dass der chinesische Internetsektor nach der Lockerung der Covid-Beschränkungen Auftrieb erhalten würden und sich die Wirtschaft im zweiten Quartal erholen werde. Das Kursziel habe Keung von 133 auf 138 Dollar angehoben.Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen sei mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger bestehe ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren. (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link