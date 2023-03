NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

98,40 USD +14,26% (28.03.2023)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (29.03.2023/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Loop Capital:Rob Sanderson, Analyst von Loop Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Alibaba habe angekündigt, dass man plane, sich in sechs Geschäftsbereiche umzustrukturieren, die jeweils unabhängig verwaltet würden und möglicherweise einen eigenen Börsengang anstreben würden. Der Analyst stelle fest, dass das untere Ende des aktualisierten Rahmens von Loop ein "sehr starkes Argument" für ein ereignisgesteuertes Aufwärtspotenzial nahelege, wenn das Management seine Umstrukturierungspläne umsetze. Sanderson erkläre weiter, dass die öffentliche Marktbewertung der Tochtergesellschaften Aufschluss darüber geben werde, wie günstig die Betriebseinheiten und Finanzanlagen von Alibaba insgesamt seien.Rob Sanderson, Analyst von Loop Capital, bewertet die Alibaba Group Holding-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute nach wie vor 135,00 USD. (Analyse vom 29.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:89,95 EUR -0,83% (29.03.2023, 13:56)