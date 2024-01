Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

67,75 EUR +7,45% (23.01.2024, 18:47)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

73,23 USD +6,70% (23.01.2024, 18:33)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (23.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Alibaba gehöre heute zu den großen Gewinnern im US-Handel. An der NYSE würden die ADRs der chinesischen E-Commerce-Plattform rund 8,4 Prozent zulegen. Der deutliche Kursanstieg habe dabei zwei Gründe.Erstens habe der chinesische Ministerpräsident Li Qiang kraftvolle Schritte angekündigt, um die Märkte zu stabilisieren. Laut Insidern plane China, etwa 2 Billionen Yuan (278 Milliarden Dollar), hauptsächlich aus den Offshore-Konten chinesischer Staatsunternehmen, zu mobilisieren. Die Gelder sollten Teil eines Stabilisierungsfonds sein, um über die Hongkonger Börsenanbindung Aktien im Inland zu kaufen.Ob damit das Vertrauen der durch die Immobilienkrise verunsicherten chinesischen Privatanleger wiederhergestellt werden könne, bleibe abzuwarten. Die Kurse würden am Dienstag jedenfalls positiv reagieren. Auch die Alibaba-Aktie habe zum Hongkonger Handelsschluss am Morgen rund 3,6 Prozent höher gestanden.Den zweiten Schub habe das E-Commerce-Papier dann am Nachmittag durch einen Artikel dererhalten. Laut dem Bericht hätten sowohl der Alibaba-Gründer, Jack Ma, als auch der Aufsichtsratsvorsitzende, Joseph Tsai, mächtig bei den Aktien zugegriffen. Tsai habe im vierten Quartal über sein Investmentvehikel Blue Pool Management Alibaba-Aktien im Wert von 151 Millionen Dollar gekauft. Der ehemalige CEO Ma solle 50 Millionen investiert haben. Sicherlich seien die gekauften Aktienpakete nicht riesig - die Marktkapitalisierung von Alibaba betrage immerhin 172 Milliarden Dollar - aber die Käufer hätten Bedeutung.Es werde dauern, bis die chinesischen Anleger wieder Vertrauen schöpfen würden. Zudem habe Alibaba selbst mit einigen internen Baustellen zu kämpfen. Die Pläne etwa zur Abspaltung des Cloud-Geschäfts seien auf Eis gelegt worden. Zudem seien die chinesischen Konsumenten nicht wirklich in Shopping-Laune. Die Bewertung der Alibaba-Aktie bleibe jedoch hochattraktiv und auch die langfristigen Wachstumsaussichten seien verlockend.Mit einer kleinen Position, welche auch die politischen und rechtlichen Risiken eines China-Invests beachtet, kann daher auf die Rückkehr zu alter Stärke gesetzt werden, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Alibaba Group Holding-Aktie. Alibaba sei auch Mitglied im DER AKTIONÄR WANT Index. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link