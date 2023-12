Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Anleger sei bei den chinesischen E-Commerce-Giganten auch im laufenden Jahr nicht viel zu holen gewesen. Vor allem die verhaltene Konsumlaune in China habe gebremst. Am heutigen Handelstag würden die Aktien von Alibaba, JD.com und Co aber jeweils deutlich mit mehreren Prozent im Plus notieren. Das habe aber nichts mit den Unternehmen selbst zu tun.Vielmehr habe die People's Bank of China umgerechnet 113 Milliarden Dollar in Form von Krediten mit einjähriger Laufzeit als Angebot ins heimische Bankensystem gedrückt. Ein Rekordstimulus. Zudem sei, um den angeschlagenen Immobilienmarkt zu stützen, in Peking und Shanghai unter anderem die Frist für die Rückzahlung von Hypotheken verlängert worden.Staatlichen Medienberichten zufolge könnte es weitere Maßnahmen geben, um eine wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr anzukurbeln.So gesehen seien die heute gemeldeten enttäuschenden Daten zu Immobilienpreisen und Einzelhandelsumsätzen gewissermaßen positiv, weil sie ein Anlass für weitere Unterstützungsmaßnahmen sein könnten.Der heutige Anstieg könne zumindest teilweise auch schlicht als technische Gegenbewegung gedeutet werden. Im Interview mit der "Euro am Sonntag" habe Elliot Hentov, der bei State Street Global Advisors, dem viertgrößten Vermögensverwalter der Welt, arbeite, zu Monatsbeginn erläutert, warum der chinesische E-Commerce-Sektor tendenziell erst mal schwierig bleiben könnte. Alibaba und Co würden zwar alles andere als teuer wirken, ob nach schwierigen Jahren 2024 endlich die Wende gelingen könne, bleibe aber abzuwarten."Der Aktionär" würde geduldigen Investoren auf dem aktuellen Niveau zumindest zum Halten raten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 15.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link