29.02.2024



74,59 USD -3,98% (28.02.2024)



US01609W1027



A117ME



AHLA



BABA



Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (29.02.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät zum Kauf der Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Alibaba habe angekündigt, die Preise für Cloud-Produkte in China um bis zu 55 Prozent zu senken, um das Wachstum in dieser Sparte anzukurbeln. Der große Rivale Tencent könnte, wie schon im abgelaufenen Jahr, nachziehen. Angesichts dieser Schritte zeichne sich ein intensiver Preiskampf um Anteile im chinesischen Cloud-Markt ab.Der Umsatz von Alibaba im Cloud-Bereich sei in den letzten Quartalen aufgrund des steigenden Wettbewerbs rückläufig gewesen. Die Preissenkungen, die im Durchschnitt 20 Prozent betragen sollten, würden mehr als 100 verschiedene Produkttypen abdecken. Es sei bereits das zweite Mal innerhalb von nur einem Jahr, dass Alibaba die Preise in großem Umfang senke.Noch sei Alibaba zwar Marktführer im chinesischen Cloud-Computing-Markt, doch Konkurrenten wie Huawai, BAIDU und Tencent würden mächtig Druck machen. Schon im Juni letzten Jahres habe Tencent auf Preissenkungen von Alibaba mit ebenfalls günstigeren Konditionen für Kunden geantwortet.Damit scheinen die Unternehmen vor allem chinesische Entwickler von KI-Modellen und -Anwendungen, die viele Daten und Rechenleistung brauchen würden, als langfristige Kunden anziehen zu wollen. Aus der Cloud-Sparte von Alibaba habe es dazu jüngst sogar geheißen, dass man mit den Preissenkungen "das KI-Wachstum in China antreiben" wolle.Die jüngsten Preissenkungen von Alibaba hätten sich negativ auf die Aktie ausgewirkt. Damit dürfte die kurzfristige Margenkompression allerdings schon eingepreist sein. Sollte Tencent nachziehen, drohe auch hier ein Minus im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Langfristig betrachtet werde der Cloud-Sektor kräftig wachsen, wovon beide chinesischen Konzerne profitieren sollten."Der Aktionär" rät sowohl bei Alibaba als auch Tencent zum Kauf, so Michael Diertl. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link