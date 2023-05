Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Alibabas Cloud-Sparte sei eigentlich der Hoffnungsträger in Sachen Wachstum. Aber selbst in diesem Bereich deute sich ein großes Problem an. Ohnehin sei die Erholung in China bislang nicht ganz so gut gelaufen wie erhofft - dementsprechend seien auch die Kurse wieder unter Druck geraten. Die Alibaba-Aktie befinde sich gerade an einem entscheidenden Punkt.Um das Wachstum anzukurbeln und wohl auch, um sich seiner Rivalen zu erwehren, senke Alibaba die Preise für seine Cloud-Dienste ab dem 7. Mai um 15 bis 50%, habe eine Sprecherin des chinesischen Unternehmens vor einigen Tagen mitgeteilt. Das könnte natürlich den Umsatz ankurbeln, dürfte jedoch die Gewinne schmälern.Alibaba-Chef Daniel Zhang kümmere sich seit einiger Zeit persönlich um den Bereich, der künftig ausgegliedert und an die Börse gebracht werden könnte. Für die Beta-Testphase von Alibabas KI-Modell Tongyi Qianwen sollten sich mehr als 200.000 chinesische Unternehmen beworben haben. Alibaba selbst wolle die KI-Fähigkeiten laut Zhang in "naher Zukunft" in alle Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens integrieren. Allerdings kriege ausgerechnet der Cloud-Bereich ordentlich Druck von einem Staatsunternehmen. So habe China Telecom nach der Alibaba-Ankündigung ebenfalls chatGPT-artige Dienste und Preissenkungen für seine Cloud angekündigt. China Telecom sei der drittgrößte Cloud-Anbieter in China nach Alibaba und Huawei.Unterdessen sei Alibabas Kerngeschäft ebenfalls unter Druck, weil der Aufschwung nicht ganz so stark wie erhofft verlaufe. Die Jugendarbeitslosigkeit sei historisch hoch. Dementsprechend habe Analysten ihre Schätzungen zuletzt leicht gesenkt.Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alibaba Group.